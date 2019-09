Partiti! Su radio Icaro la nuova stagione di 92° minuto

Torna su radio Icaro (92 fm) la trasmissione più richiesta dagli appassionati di calcio locale. Da oggi tutte le domeniche di campionato in diretta, dalle 15, in radio ma anche in streaming su radioicaro.com “92° minuto”, tutto il calcio minuto per minuto del nostro territorio. Risultati in tempo reale e collegamenti dai campi della Romagna, dalla serie C alla Seconda Categoria. Conduce Giuseppe Colonna. In regia Paolo Campidelli.

Tanti campi collegati, con alcune voci storiche, come quella di Mario Aratari da Cattolica, e diverse voci nuove, con anche qualche presidente che si diletterà al microfono.