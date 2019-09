Paolo Cevoli: Valentino e il "patacchismo" romagnolo

In attesa di sentire rombare i motori, proseguono in tutta la provincia gli eventi che accompagnano la tappa misanese del motomondiale. Ieri sera proprio a Misano è andato in scena l’appuntamento con Dedikato che ha avuto il suo clou con il talk show “Belin… Sei proprio un patacca”. Sul palco il manager dei motori Carlo Pernat, il giornalista Massimo Calandri insieme al comico Paolo Cevoli, vero mattatore della serata. Ha parlato anche dell’idolo di casa Valentino Rossi. “All’estero non mi conosce nessuno – ha detto – ma quando faccio vedere la mia foto con Valentino cambia tutto. Come si fa a non volergli bene: anche se non è romagnolo, incarna le nostre tre caratteristiche: sburonaggine, patacchismo e ignorantezza.”