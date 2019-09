Novità per bagnini e mosconai: cambia la comunicazione dei prezzi

Con le novità regolamentari introdotte dalla Regione lo scorso 30 luglio, cambiano per gli stabilimenti balneari e i “mosconai” le modalità per la comunicazione dei prezzi. Non sarà più necessario infatti comunicarli al Comune, come avvenuto fin ora, ma basta renderli pubblici esponendo al una tabella con un determinato modello previsto dalla Regione stessa ma non ancora formalizzato.

Lo rende noto il comune di Rimini.