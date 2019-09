Murales "impressionista" nel centro di Rimini

Un gioioso tocco di colore sul muro di un palazzo di via Cairoli a Rimini. E’ un’esplosione di papaveri, grano e uva, ispirata a dipinti impressionisti, il murales, opera della pittrice riminese Denise Camporesi, che da qualche ora campeggia di fianco alla porta di una pizzeria al taglio, nell’area di fronte alla chiesa di Sant’Agostino.

L’artista, che ha già all’attivo diverse mostre e collaborazioni importanti, ha messo in moto la sua creatività anche per la street art, con un’opera fruibile da tutti. Amante di tecniche diverse, dal carboncino all’olio, la Camporesi in questa occasione ha usato la sua tavolozza per dare nuova vita ad un vecchio muro logoro.