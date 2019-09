Matilda tra le più belle "voci per l'Europa"

Dopo una difficile selezione e le finali a Chianciano Terme Matilda Bonucci, 15enne Santarcangiolese, ottiene un risultato importante alla 51esima edizione del festival “Una voce per l’Europa-Italia”. Si è infatti piazzata fra i primi 8 cantanti nella categoria canzoni in lingua straniera. Prima della finale che si è svolta a fine agosto Matilda aveva partecipato alle selezioni con altri 300 ragazzi e scelta tra i 16 finalisti.

Matilda è di Santarcangelo di Romagna e frequenta il secondo anno del liceo classico Giulio Cesare Valgimigli a Rimini. Per alcuni anni si è dedicata allo studio dei balli romagnoli sino a che, due anni fa, ha scoperto la passione per il canto. Ha cominciato quindi a prendere lezioni canore e a partecipare a piccoli concorsi locali tra cui il Festival di Gatteo sino ad approdare alle selezioni per la partecipazione al Festival di Castrocaro Terme.

“Una voce per l’Europa – Italia” è una tra le manifestazioni canore più longeve nel panorama musicale italiano. Il concorso è nato nel 1968 da un’idea di Silvio Giorgetti e si prefigge di contribuire al lancio di nuovi talenti e opera artistiche. Da allora il concorso ha lanciato numerosi cantanti di caratura nazionale ed internazionale come Laura Pausini e Zucchero Fornaciari. A presentare il festival si sono susseguiti grandi presentatori del calibro di Pippo Baudo ed è stato più volte trasmesso in Rai. Il concorso dopo la scomparsa del suo ideatore aveva avuto una battuta d’arresto sino a quando è stato rilevato dalla Nove Eventi Srl che negli ultimi anni lo ha rilanciato riportandolo ai fasti del passato.