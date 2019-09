Marecchiese e non solo. Tavolo di lavoro in provincia

Si è svolto oggi in Provincia, presenti i Sindaci dell’alta e della bassa valle del Marecchia, l’incontro che ha istituito il tavolo di lavoro sul tema della mobilità della Valmarecchia. E’ stato individuato un gruppo di tecnici per elaborare proposte a medio e lungo termine.

Il tema posto all’attenzione del Presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, è la questione di una nuova viabilità che consenta una più facile possibilità di movimento lungo tutto l’asse dell’attuale SP258 Marecchiese, sia per i cittadini che per le imprese. A questo si aggiunge il tema della mobilità di tutta la vallata.

“Il tema – spiega in una nota la provincia – va affrontato per fasi di lavoro che tengano conto sia di interventi a medio e lungo termine, sia di azioni possibili nel breve periodo. In primo luogo, si deve cogliere l’occasione del percorso di approvazione del Piano Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti (PRIT), per presentare, da subito, un’osservazione che permetta di inserire nuovi interventi infrastrutturali, nell’ambito delle strategie del PRIT”.

Si è deciso di consultare anche Anas, che nei prossimi mesi riacquisirà le competenze sulla “Marecchiese” e la Regione, per definire una procedura comune

“Entro la prossima settimana – dichiara il Presidente Santi – , si avvieranno quindi le prime fasi di un lavoro che si annuncia complesso, ma che la Provincia vuole portare avanti con serietà e determinazione.