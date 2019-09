Lavori alle scuole, il punto a Santarcangelo. Rescissione per Canonica

In vista dell’apertura dell’anno scolastico l’Amministrazione comunale fa il punto sugli interventi realizzati e in corso di realizzazione sulle scuole del territorio. Non senza incidenti di percorso: a causa dei ritardi accumulati nell’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione comunale ha avviato il percorso per la risoluzione del contratto con l’impresa aggiudicataria dell’appalto per la costruzione della scuola dell’infanzia di Canonica. Questi ritardi, spiega l’Amministrazione Comunale, stanno causando il mancato rispetto della tempistica e dei programmi approvati dall’Amministrazione comunale in merito all’apertura della nuova scuola dell’infanzia (inizialmente previsto per l’anno scolastico 2019/20). L’obiettivo dell’Amministrazione comunale resta quello di completare il plesso scolastico entro il 2020, nel frattempo i 43 alunni residenti nella frazione continueranno a frequentare la scuola intercomunale di Camerano di Poggio Berni.

Per quanto riguarda le altre strutture, oltre a una serie di lavori di piccola manutenzione come tinteggiature, sistemazione serramenti, nuovi sanitari, ripristino impianti idrici e manutenzione aree esterne, che hanno interessato diversi plessi scolastici, altri interventi più specifici e di maggiore consistenza riguardano la primaria Giovanni XXIII di San Martino dei Mulini, le scuole dell’infanzia Pollicino (San Martino dei Mulini), Flora (Capoluogo) e Biancaneve (Sant’Ermete).

Alla primaria di San Martino sono ormai conclusi i lavori di adeguamento alla normativa antincendio per una spesa complessiva di 30.000 euro con i quali sono stati adeguati gli impianti elettrici e dell’illuminazione di emergenza oltre agli impianti speciali per allarme incendi. Altri interventi hanno riguardato l’esecuzione di una serie lavori edili quali la sostituzione di porte, l’adeguamento del deposito per materiale cartaceo e piccole attività di ripristino nei locali interrati adiacenti alla centrale termica e il nuovo posizionamento dell’allaccio idrico specificatamente dedicato all’antincendio. Infine, per migliorare l’organizzazione interna degli spazi, saranno eseguiti altri interventi all’interno del locale in passato adibito allo sporzionamento dei pasti.

Altri lavori in materia di sicurezza antincendio interessano le scuole dell’infanzia Pollicino e Flora, mentre nella programmazione degli interventi di miglioramento, non è mancata l’attenzione rispetto al tema dei sistemi di allarme antifurto. Alla materna di Sant’Ermete è inoltre previsto un intervento per migliorare l’accessibilità dalla rampa di accesso per disabili e la fruibilità del giardino, mentre nei prossimi giorni un gruppo di genitori nell’ambito dei progetti CiViVo (Civico, Vicino, Volontario) tinteggerà alcune aule della Flora.

Nell’estate 2020, in modo da non intralciare l’attività didattica, sono invece previsti i lavori di miglioramento sismico dell’ala che si affaccia su via Verdi della scuola primaria Maria Pascucci. In particolare, i lavori di restauro e risanamento conservativo per il miglioramento sismico dell’ala di Verdi – che assicureranno anche un miglior comportamento globale dell’intero edificio scolastico – saranno realizzati mediante diversi tipi di intervento. I lavori – per una spesa complessiva prevista di 450mila euro finanziati da Regione Emilia-Romagna e Comune di Santarcangelo – si aggiungono a quelli effettuati nel corpo dell’edificio che si affaccia su piazza Ganganelli nel 2009 (per un importo di 700mila euro) e a quelli realizzati sul corpo a lato di via Giordano Bruno nel 2016 (per una spesa di 300mila euro), completando così il miglioramento sismico della scuola elementare.

Sempre entro il 2020, un intervento per il contenimento energetico, riguarderà la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con lampade a Led in alcuni edifici scolastici fra cui le due sedi della scuola media Franchini, per una spesa complessiva di 130.000 euro.