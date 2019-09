L'assessore Santi: avviata procedura per dismettere quote Start e Pmr

Giovedì il consiglio comunale di Riccione sarà chiamato ad approvare il bilancio consolidato 2018, chiuso con un risultato di esercizio di 6.708.615 euro al netto delle imposte. Tra le tante voci prese in esame, quella delle partecipate. L’assessore al bilancio Luigi Santi, ospite di Tempo Reale su Radio Icaro, ha parlato delle performance della Palariccione, che ha superato di un milione di euro il fatturato 2017, e di Geat, che presenta numeri in crescita e da quest’anno gestisce anche l’edilizia residenziale pubblica riccionese. Il comune è invece già uscito da Unirimini, Apea e Itinera e a breve liquiderà le quote di Amir. Confermata anche la volontà, più volte espressa, di dismettere le partecipazioni in Start e Patrimonio Mobilità Rimini. “Vogliamo restare soci nella realtà che gestisce e dirige, e quindi Agenzia Mobilità, e non dei controllati” precisa Santi. La decisione di uscire da PmR e Start è già stata ufficializzata da tempo ma ancora non si è concretizzata “perché abbiamo incontrato un po’ di resistenza. L’ultima legge di stabilità – spiega l’assessore – consente di aspettare il 2021 per la dismissione in presenza di bilanci in utile da parte delle partecipate. Noi però questa possibilità non la vogliamo cogliere ma anzi vogliamo procedere speditamente con la dismissione. I primi di settembre abbiamo attivato infatti la procedura legale.”