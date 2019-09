Lascia moglie e figli a fare la spesa e nell'attesa deruba un'anziana

Ha lasciato la moglie con i due figli minorenni al supermercato e nell’attesa ha derubato un’anziana sotto casa, dandosi poi alla fuga a bordo di un’auto. Ma non aveva fatto i conti con il nipote della signora, un 23enne che dal balcone ha assistito alla scena riuscendo a prendere il numero di targa della vettura sulla quale il ladro era fuggito. Il furto è stato messo a segno ieri pomeriggio, intorno alle 17, in via Eridano a Rimini.

Una 65enne riminese, di rientro a casa dopo essere stata al supermercato, ha parcheggiato l’auto davanti a casa per scaricare la spesa. E’ scesa, ha aperto il garage e un po’ alla volta ha portato dentro i vari sacchetti. Durante l’operazione di scarico, però, un uomo a bordo di un’auto si è appostato poco più avanti e, notando che l’anziana aveva lasciato lo sportello aperto, ha atteso che entrasse in garage per afferrarle la borsa sul sedile e fuggire. E’ stato un attimo. Il nipote della 65enne, che in quel momento si trovava sul terrazzo, ha tentato di avvertire la nonna con un urlo, poi ha avuto la prontezza di appuntarsi modello, colore e numero di targa dell’auto, oltre alla direzione in cui è fuggita la vettura. Tutti elementi subito forniti alla polizia.

Gli agenti della questura di Rimini sono risaliti in fretta al proprietario dell’auto e di conseguenza alla sua abitazione. Così, prevedendo che si potesse dirigere verso casa, hanno formato un posto di blocco all’altezza di via Tonale. E’ lì che l’hanno atteso e fermato. Con lui, in auto, anche la moglie e i due figli, ignari di tutto. L’uomo ha provato a negare tutto, ma gli agenti delle volanti hanno ritrovato nel suo marsupio 140 euro, guarda caso quanto contenuto nel portafoglio della donna. Messo alle strette ha confessato di aver derubato la 65enne mentre attendeva che la moglie e i figli uscissero dal supermercato, dove li aveva accompagnati poco prima. La borsa dell’anziana ha raccontato di averla gettata in un cassonetto di via Martinini. Gli agenti l’hanno recuperata e restituita alla derubata, mentre il 44enne nato a Roma ma residente a Rimini è stato arrestato per furto aggravato sotto gli occhi increduli della moglie e dei figli.