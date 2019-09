Investita sulle strisce a Santa Giustina, muore dopo due mesi

Era stata investita il 12 luglio scorso a Santa Giustina e dopo oltre due mesi di ricovero il suo cuore, purtroppo, ha smesso di battere. Il funerale di Mafalda De Nicolò, 81 anni, sarà celebrato nel pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale della frazione. L’anziana era stata travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali la via Emilia, proprio all’ingresso di Santa Giustina. Proprio in quel tratto, uno dei più pericolosi della strada, sono in corso i lavori per la realizzazione di un semaforo a chiamata per facilitare l’attraversamento dei pedoni. L’intervento si sarebbe dovuto completare per fine agosto ma il cantiere è ancora aperto. E i residenti tornano ad alzare la voce e a chiedere più sicurezza.