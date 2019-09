Incidente in A14. Code tra Riccione e Cattolica

Nel tardo pomeriggio di oggi c’è stato un incidente in A14 tra i caselli di Riccione e Cattolica. Alle 19 si segnalano quattro chilometri di coda in direzione sud, ma già alle 19.20 la coda è segnalata in riduzione a due chilometri, alle 19.30 di un solo chilometro.

