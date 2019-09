Incendio in un ristorante alla Grotta Rossa

E’ partito dalla zona dei frigoriferi l’incendio che ieri sera attorno alle 23 è scoppiato nel ristorante “Osteria La Grotta Rossa” a Rimini, a un centinaio di metri dall’incrocio tra via della Grotta Rossa e via della Gazzella. Dopo che è stato dato l’allarme al locale, che è temporaneamente chiuso per lavori, sono arrivati Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale. I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme vicino alla sola zona frigoriferi ed al perlinato adiacente, limitando così la propagazione delle fiamme al resto del locale. Ancora da stabilire le cause.

Tramite motoventilatore hanno liberato l’osteria dai fumi della combustione e messo in sicurezza la struttura, l’intervento è durato circa due ore. La polizia municipale ha gestito il traffico, ai carabinieri spettano i rilievi.