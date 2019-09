Incendio a magazzino in zona Villaggio I Maggio

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di un incendio in un magazzino in via Maria Giudice nella zona artigianale di Villaggio I Maggio a Rimini, scoppiato attorno alle 9. Un denso fumo nero usciva dalle finestre dello stabile a piano terra. Sul posto due squadre dei Vigili dei fuoco e un’autobotte in supporto. Nella parte superiore dell’edificio che ospita il capannone ci sono degli appartamenti. Sul posto anche un ambulanza del 118.

L’intervento è attualmente in corso, ma le fiamme sembra siano state domate.