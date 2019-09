In mille per la WeFree Run San Patrignano

Oltre 1000 i partecipanti si sono presentati ai nastri di partenza della nuova edizione della WeFree Run, almeno 200 per prendere parte alla gara di corsa non competitiva e tutti gli altri per dar vita alla camminata. Lungo il percorso all’interno della comunità si è creato un vero e proprio fiume arancione , con i ragazzi di San Patrignano che si sono uniti agli oltre 1000 iscritti, dando vita ad una mattinata di festa.

La WeFree Run San Patrignano ha raccolto fondi per il suo progetto di prevenzione WeFree attraverso cui ogni anno incontra 50mila studenti di tutta Italia. “E’ stato splendido vere così tanta gente e sentire tutta questa energia questa mattina – spiega il presidente della comunità Piero Prenna – E’ stato bello toccare con mano l’entusiasmo di chi scelto di partecipare a questo evento per noi così importante al fine di raccogliere fondi per il nostro progetto di prevenzione in cui crediamo fermamente da anni. Ed è ancor più bello che si sostenga il nostro progetto attraverso un evento sportivo come questo”.

Ad imporsi nella gara femminile Valeria Baldassarri, seguita da Chiara Guiducci e Livia Grazi. Fra gli uomini, Andrea Pellegrini ha conquistato il primo posto, seguito da Vadim Bobrovskyi e Fabio Ricci.