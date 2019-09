Imprese sportive, un settore in crescita anche in provincia

Nel giorno che segna la conclusione della quinta Settimana Europea dello Sport, la Camera di Commercio della Romagna pubblica un indagine sulle imprese del settore. Quello dello sport si conferma un movimento in grande crescita

Sono 206 le imprese sportive attive in provincia di Rimini. Di queste, 67 sono enti e organizzazioni anche impegnate in promozione di eventi, 56 sono club, 42 attività di gestione di impianti sportivi e 41 palestre. Rispetto ad un anno fa si registra un incremento del 3,5%, in linea con quello regionale ma leggermente inferiore al dato italiano. Buona anche la crescita di medio periodo: 5 anni fa si contavano 17 attività in meno in provincia. L’aumento negli ultimi 12 mesi riguarda in particolare le realtà impegnate nella gestione di impianti e le organizzazioni sportive. Calano invece i club. Complessivamente le imprese del settore sono lo 0,6% del totale di quelle attive, dato che posiziona Rimini al terzo posto tra le province emiliano romagnole. Prevalentemente le aziende sportive sono società di capitale (43%) o associazioni (32,5%) con le prime che segnano anche una buona crescita rispetto al 2018 (+6%). Poche le imprese femminili (appena 24) e giovanili (15). Quelle gestite da stranieri sono appena otto. Quasi la metà delle 206 imprese del settore hanno sede nel comune di Rimini mentre poco più di una su 10 si trova a Riccione.

Il presidente della Camera di Commercio romagnola, Alberto Zambianchi, evidenzia le ricadute positive dello sport nel settore turistico ma anche nel commercio, con l’indotto creato da chi pratica attività. Senza contare l’impatto sulla salute. “Lo Sport e uno stile di vita sano – spiega – ben si inquadrano nei grandi temi del buon vivere e del wellness che i nostri Territori stanno portando avanti con successo da diversi anni.”