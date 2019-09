Sono Tornate le rondini nell’area verde del Marano, vicino alla foce a due passi dalla spiaggia. Erano anni che gli uccelli migratori non si vedevano in una quantità così importante in quella zona. “Alcune migliaia di rondini – scrive Antonio Cianciosi sulla pagina facebook di Ambiente e Salute Riccione – hanno ripreso a popolare come non accadeva da diversi anni il canneto della foto del Marano prima di partire per le rotte sub sahariane. Spettacolo unico si ripete ogni sera a partire dalle ore 19:00.

A pubblicare una foto del Marano al tramonto e dei piccoli volatili tra la vegetazione e in cielo anche il sindaco di Riccione Renata Tosi che scrive “grazie Riccione“.