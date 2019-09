Il tempo migliora, resta qualche nuvola

Siamo entrati in autunno e anche il meteo ce lo mostra. Il nostro Roberto Nanni di Meteoroby ci propone le previsioni per il fine settimana alle porte.

In questa settimana siamo entrati nella vivacità autunnale rappresentata da una serie di perturbazioni, trascinate da un flusso atlantico che, sebbene rimarrà ancora confinato a latitudine più elevate, ha prodotto un primo cambiamento del tempo sulle regioni del centro-nord Italia. Cambiamento del tempo definito da un treno di perturbazioni, con la seconda della settimana che, seppur priva di particolari fenomeni significativi prima di abbandonare definitivamente la nostra penisola, porterà comunque un po’ di pioggia circoscritta alle regioni meridionali. La stessa verrà rincalzata da una parziale aumento della pressione atmosferica che, sebbene verrà stabilita da un generale miglioramento del tempo sarà accompagnata nel fine settimana dalle stesse correnti occidentali. Queste lambendo l’arco alpino porteranno nuovi annuvolamenti in transito al nord e su parte del versante tirrenico. Tra le coste liguri di ponente, le zone interne dell’alta toscana, aree montuose e l’estremo nord est italiano potrebbero verificarsi occasionali piovaschi. Bello sul resto del paese, invece, con un clima che nel complesso risulterà asciutto e ancora piuttosto mite per il periodo, più contenuto al settentrione dove i valori anche se minori rispetto al resto d’Italia si dimostreranno sempre oltre la media stagionale.

Soffermandoci sulla nostra regione e più in particolare sulla provincia riminese; i cieli della giornata di Giovedì si presenteranno sereni o appena velati per il transito di nubi alte e sottili nelle ore centrali del pomeriggio, nulla da segnalare se non aria un po’ più frizzante al primo mattino con la possibilità di ritrovare qualche foschia ad altezze variabili anche dense lungo l’asta del PO, ma in rapida risoluzione. Venerdì giornata che risulterà migliore con discrete condizioni di visibilità, dalla sera si prevede però un aumento della nuvolosità in maniera irregolare a partire dalle zone occidentali della nostra regione. Sabato la giornata sarà condizionata da un cielo variabile con tendenza a nubi maggiormente compatte nelle ore centrali della giornata, ma senza fenomeni precipitativi associati. Le temperature massime subiranno un rialzo attestandosi attorno ai 24 gradi mentre le minime rimarranno pressoché stazionarie o ricupereranno appena qualche grado nei giorni successivi, i venti soffieranno deboli da direzioni variabili con rinforzi da Est lungo la costa tra il pomeriggio e la sera ed il Mare si dimostrerà così da quasi calmo a poco mosso.

Roberto Nanni

Tecnico Meteorologo Certificato di AMPRO meteo professionisti

