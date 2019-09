Il Lions Club Rimini-Ricciohe Host al convegno "Arcipelago pulito & plastic free"

In data 20 settembre, su invito del Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrum, il Lions Club Rimini-Riccione Host, rappresentato da Grazia Urbini (Past President 2017/18) e Daniele Bacchi (Cerimoniere in carica), ha partecipato al convegno “ARCIPELAGO PULITO & PLASTIC FREE”, da loro realizzato in collaborazione con Legambiente, Associazione Tartamare e Comune di Castiglione della Pescaia il cui Sindaco, Giancarlo Farnetani, ha aperto i lavori con un indirizzo di saluto.

Sono seguite le relazioni di:

Elena Nappi – Vice-Sindaco di Castiglione della Pescaia, che ha illustrato l’azione del Comune nel raggiungimento di elevati risultati ottenendo la certificazione PLASTIC FREE oltre a bel 18 anni di conseguimento del riconoscimento 5 VELE per il mare pulito;

Ing. Francesco Martino – della Martino Associati, società di servizi di ingegneristica ambientale, che ha illustrato la realizzazione di impianti tecnici per la raccolta, separazione, recupero e smaltimento rifiuti con particolare attenzione ai porti ed al coinvolgimento della marineria che ha l’ingrato compito di raccogliere nelle reti grandi quantità di rifiuti;

Angelo Gentili – Resp. Nazionale Legambiente, che ha illustrato le linee guida dell’azione svolta sulle coste nazionali;

Luana Papetti – dello staff di Tartamare: associazione ambientalistica che cura e protegge la riproduzione e lo sviluppo delle tartarughe della specie Caretta-Caretta presenti nel Tirreno nonché Responsabile Scientifico del Centro Recupero Tartarughe Marine di Grosseto. Nel caso specifico ci ha parlato di due nidi monitorati presenti nel sito turistico sede del convegno;

Diego Barsotti – della società REVET pubblico-privata che opera nella raccolta, separazione, recupero e smaltimento rifiuti in Toscana, che ha illustrato metodologie di recupero e reimpiego dei materiali. Ricordiamo che nella nostra Provincia opera l’equivalente società SELECTA. In via Raibano a Coriano (RN);

Un rappresentante della COOP Toscana è intervenuto su come agire per ridurre all’origine l’utilizzo degli imballi nonché il controllo dei consumi per ridurre lo scarto.

Il convegno era indirizzato ai Lions Club presenti nei venti siti turistici costieri più rilevanti d’Italia i cui rappresentanti istituzionali hanno partecipato al G20Spiagge che si è tenuto, sempre a Castiglione della Pescaia nei giorni 18, 19 e 20 Settembre 2019 e terminato poche ore prima.

Nel corso dell’incontro perfettamente organizzato dalla Presidente Valentina Merlo sono stati evidenziati spunti di sicuro interesse, assolutamente condivisibili e replicabili. Obiettivi ambiziosi ma sicuramente raggiungibili con il dovuto impegno civile condiviso tra cittadini, Istituzioni locali e Parlamento Nazionale – si legge in una nota del Lions Club Rimini-Riccione Host -.

Al termine dell’incontro, che ha visto una nutrita presenza di Soci dell’area Tirrenica, il Club riminese ha avuto modo di distinguersi non solo come unico rappresentante dell’area adriatica, nella conclusione conviviale della giornata ottenendo più di un apprezzamento per l’attiva partecipazione ed il contributo fornito. Una particolare menzione è dovuta al volumetto “Lions di Gusto” edito nel 2018 dal Club in collaborazione con Savignano, Santarcangelo e Malatesta, che ha riscosso un notevole successo sia per lo scopo benefico realizzato sia per la qualità del contenuto.