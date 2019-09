Furgone fuori strada in via Tavoleto. Ferita una donna

Incidente questa mattina intorno alle 11.40 su via Tavoleto a Montefiore Conca. A restare ferita una donna a bordo di un furgoncino finito fuori strada. Il veicolo si è capovolto su un fianco in mezzo alla boscaglia. Per estrarla dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che l’hanno poi affidata alle cure del personale del 118. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Municipale per gestire la viabilità e risalire alla dinamica dell’incidente.

I vigili hanno anche messo in sicurezza il veicolo, evitando possibili inneschi e incendi.