Elezioni regionali, voto a fine gennaio? Si decide la prossima settimana

Fine novembre o, più probabilmente, fine gennaio (domenica 26). Queste le due possibili date in cui i cittadini emiliano romagnoli potrebbero essere chiamati alle urne per rinnovare il Governo della Regione. La data sarà stabilita la prossima settimana dal presidente uscente Stefano Bonaccini e da quello della Corte d’Appello.

Intanto la campagna elettorale è già cominciata. Il centro sinistra ha confermato da tempo il sostegno ad un Bonaccini bis mentre il centro destra punta sulla senatrice leghista Lucia Borgonzoni. Sabato scorso, alla presenza del leader del Carroccio Salvini, è già iniziato il tour elettorale e sono partiti i banchetti in 150 comuni. Nelle prossime settimane gli equilibri di coalizione dovranno però essere definiti con gli alleati Forza Italia e Fratelli d’Italia. C’è poi l’incognita del Movimento 5 Stelle: c’è chi ipotizza un asse giallorosso alle regionali, in linea col Governo Conte bis, ma la strada per un’eventuale alleanza sembra ancora lunga e complicata.