Dopo la formazione, A.P.P.Rendo è pronta per il nuovo anno scolastico

Apprendo è pronta per il nuovo anno scolastico. Sono infatti proseguite anche in estate le attività di formazione per gli operatori del progetto A.P.P.Rendo sotto la guida di EducAid.

L’Azione 2, infatti, mira alla creazione di gemellaggi informatici per mettere in comunicazione studenti di diverse nazionalità, attraverso un uso creativo e sapiente delle nuove tecnologie. Gli alunni, guidati dai loro insegnanti, si confronteranno tramite skype con coetanei di altri Paesi. Un modo innovativo, semplice ed efficace per condividere sogni e aspettative del proprio percorso scolastico e, perché no, anche lo studio.

Studenti e docenti saranno affiancati da operatori delle associazioni partner – La Piazzetta San Mauro Pascoli “Il laboratorio della conoscenza”, Between, Madonna della Carità / Caritas Rimini – che hanno partecipato durante i mesi estivi a sessioni di formazione specifiche condotte dal nostro Daniele Bianchi e da Lucia Biondelli dell’Asilo Svizzero Ceis. Obiettivo: lavorare attraverso il gioco, comunicare per immagini o suoni, utilizzare supporti tecnologici alla scrittura, creare contenuti interattivi. Sono queste alcune delle strategie che verranno adottate per favorire il coinvolgimento di ciascun studente, al di là di eventuali difficoltà di apprendimento.

A.P.P.Rendo è un progetto selezionato dalla Fondazione Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Promosso da Il Millepiedi cooperativa sociale nel ruolo di capofila con ben 25 partner, ha come obiettivi migliorare l’esperienza scolastica con un approccio innovativo, lavorare sull’inclusione, favorire l’integrazione e, attraverso di essa, le competenze.