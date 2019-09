Domenica l'ultimo giorno per la festa della Madonna Addolorata

Ultima giornata, domenica, per la festa della Madonna Addolorata a San Lorenzo in Correggiano. Il programma inizia con la messa della comunità alle ore 11 cantata dal coro parrocchiale. Poi dalle 15,30 festa popolare. Suona l’orchestra spettacolo Claudio Nanni. Contorno di stand gastronomici con le famose tagliatelle di San Lorenzo. Spazio giochi per piccini (“Il Paese dei balocchi”) e grandi. Stand con libri “quasi gratis”, maxipesca solidale e mostra sui 200 anni della presenza a san Lorenzo del bellissimo quadro della Addolorata, recentemente restaurato. Alle 18,30, prima della cena, spettacolo di ballerini (non solo folk) con In danza show. Ampi parcheggi gratuiti.