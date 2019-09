Calci alle auto e testate ai poliziotti: ubriaco semina il caos a Miramare

Si aggirava ubriaco fradicio in via Marconi, a Miramare, colpendo con una sedia tutte le auto in sosta che incontrava lungo la strada. A dare l’allarme ieri notte alla questura di Rimini è stato un albergatore della zona. La volante, accorsa sul posto intorno alle 2.45, ha individuato l’ubriaco (un 28enne foggiano) in via Ambrosoli, mentre stava litigando furiosamente con il proprietario di un’auto danneggiata, questa volta con un calcio.

Dopo essere intervenuti per calmare l’automobilista, gli agenti hanno chiesto al giovane di mostrare un documento di riconoscimento. Il 28enne, però, in preda ai fumi dell’alcol, li ha più volte mandati a quel paese, facendosi sempre più minaccioso. Mentre i poliziotti si sono avvicinati per prenderlo in consegna, il foggiano prima li ha spintonati, poi si è scagliato contro di loro con testate, calci e pugni. Dopo un breve parapiglia, l’esagitato è stato ammanettato, ma nonostante ciò la sua furia è proseguita anche all’interno della volante, dove ha continuato a sferrare calci e spallate agli sportelli e ai sedili

I poliziotti, una volta terminati gli accertamenti di rito, hanno arrestato il 28enne, che vantava già precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e guida senza patente. Questa mattina, una volta comparso in tribunale per la direttissima, il giudice ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari nel luogo di residenza e il foglio di via obbligatorio dal comune di Rimini.