"Basta, tra noi è finita" e lui picchia la fidanzatina in spiaggia

“Tra noi è finita, basta… Ti devi rassegnare”. Sono state queste parole a scatenare la rabbia e l’aggressività di un 17enne riminese nei confronti dell’ormai ex fidanzata, una 16enne del posto, decisa a mettere un punto alla loro storia. Domenica sera, all’altezza del Bagno 49, i due fidanzatini hanno iniziato un’accesa discussione proseguita lungo la battigia, al termine della quale la 16enne ha deciso di lasciare il suo morosino. Che, però, ha perso la testa e dagli urli è passato alle mani. Accecato dalla rabbia e, forse, anche dalla gelosia, ha colpito la fidanzata con un pugno in pieno volto.

A notare la scena alcuni clienti di un chiringuito lì vicino, che si sono messi in mezzo per evitare che la situazione potesse degenerare. Uno di loro ha dato l’allarme alla polizia, accorsa sul posto con una volante. Quando gli agenti sono scesi in spiaggia, intorno alle 20.45, hanno cercato di tranquillizzare la giovane, ancora in lacrime e con la faccia gonfia. Il suo ragazzo era poco distante ed è stato subito identificato e portato in questura per accertamenti. I poliziotti hanno anche raccolto le testimonianze di chi aveva assistito all’aggressione.

La 16enne, dopo essere stata visitata al pronto soccorso, ha riportato una prognosi di 15 giorni, mentre il 17enne rischia una denuncia al Tribunale dei Minori di Bologna per lesioni personali.