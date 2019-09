Banche, nuove richieste indennizzo. L'impegno di Federconsumatori

Mano tesa da parte di Federconsumatori Rimini ai risparmiatori che hanno perso quanto investito in obbligazioni subordinate o azioni delle ex CARIFE, Banca Marche, CARICHIETI, Banca Etruria, Veneto Banca e Popolare di Vicenza.

Come già avvenuto nella prima fase di liquidazione partita tra 2015 e 2016, l’associazione aiuterà i risparmiatori ad inoltrare le relative richieste.

Sia quelle al FIR, istituito presso CONSAP, per gli azionisti e per gli obbligazionisti subordinati che non hanno richiesto/ottenuto indennizzi precedentemente; sia al FITD per gli obbligazionisti subordinati che intendano richiedere, dopo l’80% già riconosciuto, un ulteriore 15%. Federconsumatori ricorda anche che per gli indennizzi gestiti da CONSAP sarà possibile, ove ne ricorrano tendenzialmente i presupposti, rinunciare a a quello diretto per richiedere che un Collegio Arbitrale valuti l’opportunità di riconoscere sino al 100% del valore, con tutti i rischi del caso.

Per informazioni 0541/779989 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12)