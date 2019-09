Auto contro moto a San Clemente, 25enne al Bufalini

Un motociclista di 25 anni è stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità per le conseguenze di un incidente avvenuto poco dopo le 12 a Sant’Andrea in Casale di San Clemente, in via Tavoleto. Per cause al vaglio della Polizia Locale, il giovane si è scontrato con un’auto. E’ intervenuta un’ambulanza del 118 ma, viste le sue condizioni, si è deciso per il trasporto a Cesena con l’elisoccorso.