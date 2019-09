Artigianato. Saldo positivo per le imprese

Segnali di ripresa per l’artigianato. In Emilia Romagna tra aprile e giugno sono state 2.427 le nuove iscrizioni con un saldo positivo di 295 unità, di poco superiore a quello del 2018. Lo rileva l’osservatorio di Confartigianato. Buoni i numeri della provincia di Rimini che tra nuove imprese e cancellazioni registra un saldo positivo di 43 unità, terzo in Regione dopo Bologna e Modena e subito davanti alla vicina Forlì Cesena.

Il trimestre mostra, a livello assoluto, una sostanziale crescita in tutti i settori dell’artigianato. Buona la performance delle Costruzioni (in ripresa dopo una lunga crisi) con un saldo positivo di 206 unità, seguito dai Servizi alle Imprese con 83 unità in più. Stabili invece il Manifatturiero e i Servizi alle Persone.