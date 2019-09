Ancora spaccio al parco Murri. Fermato 37enne

Proseguono i controlli dei carabinieri di Rimini per arginare il fenomeno dello spaccio nelle aree più a rischio. Un nuovo arresto è stato compiuto dai militari al parco Murri, nella zona di Bellariva, dove un 37enne senegalese è stato colto in flagranza mentre stava cedendo una dose di droga.

Addosso aveva altro stupefacente, pronto per essere venduto, e contanti, considerati provento di spaccio. Questa mattina l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in provincia in attesa della prima udienza dibattimentale fissata per il 30 settembre.