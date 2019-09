Anche Morciano nell'anagrafe nazionale della popolazione residente

Anche il Comune di Morciano entra nell’anagrafe nazionale della popolazione residente. Il passaggio avverrà martedì 3 settembre, giorno in cui non sarà possibile usufruire dei servizi demografici (rilascio certificati, carte d’identità, cambio di residenza).

Anpr è la banca dati unica nella quale confluiranno, progressivamente, le anagrafi comunali. Si tratta di un sistema integrato, previsto tra le piattaforme abilitanti del Piano triennale dell’informatica per la Pubblica Amministrazione, che consentirà ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, diventando un punto di riferimento univoco non solo per gli uffici competenti, ma anche per tutti i soggetti interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.

Il subentro rappresenterà quindi, anche per Morciano un salto di qualità nei servizi per poter contare su una banca dati nazionale, nel tempo, permetterà di abbreviare e automatizzare tutte le procedure relative ai dati anagrafici, consentendo alle Amministrazioni di dialogare tra loro con maggiore efficacia, condividendo una fonte unica e certa. I vantaggi per i cittadini sono la possibilità di richiedere certificati anagrafici in tutti i Comuni, procedure più semplici e rapide per il cambio di residenza e, a breve, l’ottenimento di certificati accedendo a un portale unico.Grazie a tale subentro, il cittadino potrà richiedere in ogni momento la stampa dei certificati da altri Comuni (per il momento solo quelli già transitati in Anpr).