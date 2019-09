A Cattolica stagione in calo per il 60% degli operatori

Una stagione estiva peggiore della precedente per il 60% degli operatori soci della CNA di Cattolica. Il quadro, non proprio rassicurante, sarà presentato venerdì in occasione della consulta economica di Cattolica, convocata per fare una prima valutazione sulla stagione estiva appena conclusa.

CNA ha registrato un calo del 5/7% nei settori servizi (acconciatura, estetica) fino al 12/15% in meno per gelaterie, gastronomie e panifici. Il 10% dichiara una sostanziale tenuta sul 2018 mentre in lieve aumento (+ 2/3%) il trasporto persone (Taxi, NCC, carrozzelle e veicoli speciali) grazie soprattutto all’aumento dell’utenza giovanile in occasione di grandi eventi come il RALF in Bikini, Notte Rosa, Moto GP e Arena della Regina.

Le principali cause di questo calo, a detta degli operatori, sono la ripresa dei mercati direttamenteconcorrenti, (Grecia, Egitto, Marocco e Tunisia in primis), la mancanza di un’offerta

strutturata per la clientela giovane, e l’ulteriore declino degli stranieri. “Non ci sono soluzioni magiche ed immediate che risolvono in breve tempo queste criticità ma noi crediamo che il tema della Mobilità che per una località turistica è essenziale. Cattolica deve impegnarsi, assieme a Misano, affinché sia avviata la procedura per il prolungamento del TRC fino alle NAVI, come già previsto nel progetto preliminare. In questo modo si sfrutterebbero al meglio le potenzialità dell’alta velocità e dell’Aeroporto che oggi si fermano a Rimini, ed entrando così nel segmento del fieristico/congressuale un turismo tutto l’anno. La sinergia con il resto del territorio provinciale, e regionale può essere l’altra leva su cui occorre agire con disponibilità e determinazione.