Una sera in villa tra dipinti e laboratori per i più piccoli

Pubblico numeroso ieri sera a Villa Franceschi in occasione del primo appuntamento dedicato alle famiglie, realizzato in collaborazione con il Consorzio Family Hotel. Oltre ad ammirare le opera di Photosynthesis Experience, la mostra in corso fino all’8 settembre ad ingresso libero i più piccoli hanno potuto partecipare a laboratori di disegno. Ma quello di ieri è stato solo il primo appuntamento: per 4 settimane, ogni mercoledì famiglie e bambini diventeranno protagonisti del progetto speciale pensato per la galleria d’arte moderna e contemporanea.

Il programma dedicato ai più piccoli prevede la visita guidata dai fotografi e curatori della mostra Enrico De Luigi, Francesca Fabbri e Filippo Zaghini, e a seguire laboratori e animazione.