Ultima settimana di agosto baciata dal sole, almeno fino a mercoledi

Tempo bello e sole anche nella prima parte dell’ultima settimana di agosto. Il nostro meteorologo Roberto Nanni di Meteoroby ci fornisce le previsioni per i prossimi giorni.

Avvio di questa ultima settimana di agosto caratterizzata dalla rimonta dell’alta pressione ed in compagnia di un clima pienamente estivo, con il sole che sarà protagonista lungo le nostre spiagge e con le temperature che risulteranno di poco al di sopra del periodo. Ciò non esclude però che delle infiltrazioni di aria umida in quota provenienti dalla Spagna, associate ad una debole perturbazione atlantica, possano portare un po’ d’instabilità tra le giornate di mercoledì e giovedì, sotto forma di un aumento della nuvolosità.

I cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi, se non nel pomeriggio di lunedì dove potrebbe presentarsi una maggior variabilità delle coperture ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature non subiranno grandi variazioni con i valori massimi previsti attorno ai 28-29 gradi, la ventilazione sarà a regime di brezza con alcuni rinforzi pomeridiani da est ed il mare risulterà da poco mosso a quasi calmo.

Roberto Nanni