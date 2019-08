Stasera al Teatro all'Aperto di Poggio Berni "Guns N' Roses VS Led Zeppelin"

Questa sera (domenica 11 agosto) alle ore 21:30 nel suggestivo Teatro all’Aperto di Poggio Berni il concerto “Guns N’ Roses VS Led Zeppelin”.

Una nuova grande replica estiva con protagonisti l’Orchestra Rimini Classica di 25 elementi diretta da Aldo Maria Zangheri, il coro Note in Crescendo di Riccione diretto da Fabio Pecci, la rock band con Riccardo Bertozzini alla chitarra, Max Freschi al basso e Fabio Nobile alla batteria.

Tutti insieme accompagneranno Cristina Di Pietro, Messalina Fratnic, Filippo Malatesta e Simone Romanato che si alterneranno nelle musiche leggendarie dei Led Zeppelin e dei Guns ‘n’ Roses.

In scaletta, arrangiati da Marco Capicchioni e Aldo Maria Zangheri, avremo: Stairway to heaven, November Rain, Kashmir, Don’t cry, solo per citarne alcuni.

Voci: Cristina Di Pietro, Messalina Fratnic, Filippo Malatesta e Simone Romanato

Riccardo Bertozzini chitarra, Max Freschi basso, Fabio Nobile batteria, Mattia Guerra tastiera

Coro Note in Crescendo, dir. Fabio Pecci

Orchestra Rimini Classica

dir. Aldo Maria Zangheri

Biglietti non numerati in prevendita 20 euro, gratuito fino a 8 anni.

Prevendita presso Eni Station di Via Marecchiese 284 – Rimini oppure su internet www.riminiclassica.it

È possibile acquistare i biglietti anche in loco, a partire dalle 20:45 circa.

Info presso: info@riminiclassica.it