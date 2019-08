Spaccia cocaina in strada, 40enne arrestato a Bellaria

Prima di entrare in azione hanno atteso che lo scambio si perfezionasse, poi sono usciti allo scoperto bloccando lo spacciatore. Un 40enne di Bari, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri sera in via Rubicone dai carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina mentre cedeva due dosi di cocaina da un grammo ciascuna a un bellariese di 53 anni. Nelle mani dello spacciatore è stata trovata la somma di 180 euro, mentre dalle sue tasche sono spuntati 18,5 grammi di coca, circa 30 grammi di marijuana, nonché materiale vario per il confezionamento delle sostanze.

Dopo aver perquisito lo spacciatore barese e aver sequestrato lo stupefacente, i militari dell’Arma l’hanno condotto in caserma e dichiarato in arresto. Questa mattina il pusher è comparso in tribunale per la direttissima: il giudice lo ha condannato ad un anno ed 11 mesi di reclusione, oltre al pagamento di euro 3.500 di multa, con il beneficio però della sospensione condizionale della pena.