Scosse nel forlivese, non si registrano danni

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 18.52 nel forlivese con epicentro a 7 chilometri da Premilcuore e a 9 da Santa Sofia. L’epicentro è stato localizzato dall’Ingv a una profondità di 6 chilometri. Due minuti dopo è stata rilevata un’altra scossa, di magnitudo 2.9. Una terza scossa, di magnitudo 2.2, è arrivata alle 20.04.

Si è sentito – riferisce l’Ansa – un piccolo “boato” accompagnato da una scossa di breve durata. Diverse persone sono uscite di casa in apprensione, ma al momento non si segnalano danni a cose o persone e alla Protezione civile regionale non risultano segnalazioni particolari.

La scheda della scossa.