Sbarca sulla spiaggia di Rimini "Corona x Parley"

I ragazzi di Corona x Parley of Ocean e l’associazione Basta Plastica in Mare insieme sulla spiaggia per sensibilizzare sul problema della plastica in mare. Sabato pomeriggio sugli scogli, dalla spiaggia libera fino al bagnino 20 circa, con le iscrizioni al gazebo dalle 17.00, ci sarà una raccolta di rifiuti, per dimostrare dal vivo quanta plastica, nonostante la pulizia continua, ci sia in mare. Ai partecipanti saranno donate retine, borse e borracce ecosostenibili.

L’iniziativa Corona x Parley è nata da un gruppo Erasmus e fa progetti contro l‘inquinamento, girando con un camper per l’Italia.

“Crediamo – dicono i promotori riminesi – sia nostro dovere ancora una volta, insieme ai giovani, far concretamente presente ai nostri amministratori dove stanno sbagliando a rilasciare permessi. E siamo certi che capiranno. Come sul clima e contro il fossile, essendo la plastica un derivato del petrolio, dobbiamo sbrigarci, non c’è tempo da perdere. E’ una catena. Ciascuno di noi deve essere consapevole della responsabilità delle scelte che compie. Nel pubblico e nel privato, partendo dallo stile di vita di ogni cittadino. E lo faremo giocando insieme, con pettorine, guanti e sacchi, e regalando infine con gioia retine, borse e borracce a chi viene a iscriversi al gazebo Parley e insieme a noi scorge, raccoglie, seleziona. Scopriremo i frammenti di plastica ai quali normalmente non si dà alcun peso che tuttavia sono i più dannosi poiché entrano nella catena alimentare.