Plasticfree. M5S a Cattolica con convegni e tornei sportivi

Arriva anche a Cattolica la campagna #PlasticFree del Movimento 5 Stelle. “Stiamo vivendo un vero e proprio allarme ambientale, afferma il Senatore Marco Croatti, tra i promotori dell’iniziativa – e se non vogliamo che l’intero pianeta sia sommerso dalla plastica, ognuno di noi deve dare il suo contributo per evitare che questo problema distrugga le nostre stesse vite”. Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, sulle spiagge della Regina si svolgeranno due giorni all’insegna dello sport e dell’informazione per denunciare i danni ambientali causati dall’abbandono di plastica. Deputati e senatore del Movimento saranno impegnati in tavole rotonde e tornei di beach volley.

Si apre alle 15 di sabato con l’agorà “Un mare di plastica” all’Acquario di Cattolica per discutere dell’inquinamento marino causato dalla plastica e le sue principali cause e sulle iniziative necessarie per salvaguardare l’ecosistema marino. Interverranno il sindaco Mariano Gennari, il senatore Croatti, con la partecipazione di altri parlamentari del Movimento. La giornata proseguirà con il torneo di beach volley dalle 18 alle 20 sulla spiaggia del Malindi Beach Cafè.

Domenica 1 settembre la giornata inizierà alle 10 con l’agorà “#SALVAMARE” nei locali della Coop. Casa Del Pescatore per analizzare e approfondire il decreto “Salvamare” concernente la disciplina sulla gestione e il riciclo dei rifiuti raccolti e sulle possibili iniziative per il risanamento marino. Anche in questo caso diversi gli interventi di parlamentari e consiglieri regionali.

La locandina