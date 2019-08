Per l'elementare di Fontanelle a Riccione dieci nuove aule

Partiranno a settembre i lavori di ampliamento della scuola elementare “Fontanelle” di via Capri a Riccione con la costruzione di una nuova ala nel plesso scolastico. 10 nuove aule, nuove mensa e biblioteca, il tutto con un’attenzione ai bisogni speciali di alunni con handicap. La palestra al piano terra, le nuove aule e la mensa saranno, infatti, accessibili per chi ha difficoltà motorie. Il cantiere non disturberà il regolare corso delle lezioni, perché si lavora su un corpo separato.

La palestra inoltre potrà essere utilizzata al di fuori degli orari scolastici grazie ad un accesso esterno al plesso scolastico dove poter svolgere partite di basket e di pallavolo. Le tribune potranno accogliere 150 spettatori, spogliatoi e servizi. La nuova ala sarà su due piani , 2.160 mtq al piano terra e circa 800 mtq al primo piano.

Le aule avranno pareti in gran parte costituiti da vetrate per garantire la massima illuminazione naturale. L’ampliamento non comporterà la riorganizzazione del sistema di accessi carrabili e pedonali dell’area, ma solo la realizzazione di un nuovo percorso carrabile per consentire l’accesso alla palestra e all’office della mensa

“I lavori previsti – rassicura l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti – consentiranno il regolare svolgimento delle lezioni nell’attuale corpo della scuola in quanto si tratta di corpo separato e adiacente che non verrà investito dai lavori.”