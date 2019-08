Nuovo progetto per l'ex Yellow Factory

Dopo l’incendio di ieri pomeriggio, il Comune di Riccione si riappropria dello Yellow Factory, ex night La Perla di via Manfroni, nella zona Marano, per il quale sottoscriverà un contratto di locazione con gli amministratori e custodi giudiziari della società destinataria dell’immobile, oggetto di sequestro negli anni scorsi.

Dal primo settembre 2019 e fino al 2024, la Giunta Comunale ha dato il via libera alla riprogettazione del locale, per il quale verrà corrisposto un canone d’affitto. Mentre è in fase di predisposizione, da parte degli uffici comunali, la procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale verrà coinvolto il mondo dell’associazionismo per dare vita ad una gestione destinata a sviluppare e promuovere attività ricreative, culturali e artistiche. Lo spazio polifunzionale così rinnovato verrà sistemato nei prossimi giorni e sarà oggetto di tutti gli interventi manutentivi da parte dell’amministrazione per renderlo funzionale e idoneo allo svolgimento delle attività richieste.

“Come da mandato elettorale il percorso avviato dall’amministrazione va nella direzione di recupero e riqualificazione, con un obiettivo molto chiaro: dare risposte ai nostri ragazzi con spazi nuovi e dedicati dove poter svolgere in ambienti sani e sicuri attività ricreative, di svago, con laboratori e iniziative in cui si sentano e siano protagonisti”. Così il vice sindaco Laura Galli, che poi aggiunge: “Lo Yellow Factory dovrà essere anche uno spazio fruibile dalle tante associazioni culturali del territorio”.