Voci per la Siria – Musica contro la guerra è la seconda edizione dell’evento musicale di Operazione Colomba, per raccogliere fondi a sostegno del progetto dell’associazione nei campi profughi del nord del Libano, dove i volontari vivono ogni giorni al fianco delle vittime della guerra in Siria.

Stesso fine, quindi, ma diversa la location. Quest’anno l’evento si svolgerà nella Spiaggia 29 e 30-Riccione, dove si potrà gustare un aperitivo ed ascoltare musica e testimonianze dei volontari di Operazione Colomba… tutto questo con i piedi nella sabbia!

L’appuntamento è domenica 18 agosto alle 18.30.