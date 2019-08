Metromare, subito il collaudo per i mezzi temporanei

Appena recapitati ai magazzini di PMR, sono stati subito portati sul tracciato per il collaudo in pista i primi due degli otto mezzi ibridi e a metano che da ottobre dovrebbero cominciare ad effettuare il servizio del Metromare in attesa dei mezzi definitivi. I mezzi in partenza ad ottobre saranno di due tipi diversi.

Quattro, degli Iveco Urbanway, sono la copia fedele di quelli attesi dalla azienda fornitrice, con alimentazione differente: quelli di prova sono ibridi a metano, quelli ufficiali da novembre saranno completamente elettrici. La possibilità di carico è di circa 140 posti, garantendo anche nel periodo temporaneo il mantenimento di caratteristiche come il trasporto bici a bordo. Gli altri quattro sono invece più piccoli, da circa 70 posti. I mezzi, una volta collaudati e pronti per l’utilizzo, saranno ricoperti con le livree e le grafiche previste dall’immagine coordinata del Metromare.