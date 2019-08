La terra dei motori. Al MWC il Motogp si presenta

Una presentazione al tramonto per la tappa misanese della Motogp Octo San Marino Riviera di Rimini, in programma dal 13 al 15 settembre. Dopo la conferenza a Milano è il MWC a riunire amministratori, rappresentanti del circuito e alcuni piloti, appena usciti da due giorni di test in pista, per raccontare l’evento. Gli interventi si sono concentrati soprattutto sul sistema che un intero territorio è riuscito a creare.

Numeri in crescita, indotto importante per quella che si presenta agli occhi dell’Italia e del mondo come “The riders’ Land”. Nel 2018 si sono contati 160mila spettatori (erano 78mila nel 2010) ed è stato l’appuntamento più partecipato in Italia. L’indotto economico sul territorio è stato calcolato in circa 62 milioni.

Bellaria, Rimini, Riccione, Cattolica, Coriano e chiaramente la stessa Misano organizzano eventi collaterali che diventano l’attrazione nell’attrazione.

Da parte del presidente del MWC Luca Colaiacolo anche l’annuncio degli importanti interventi infrastrutturali che partirono ad ottobre. Sarà realizzata una palazzina per nuovi box e hospitality, ma anche un museo multimediale e un bar, per accogliere chi voglia visitare l’autodromo come attrazione turistica, indipendentemente dagli eventi.

Annunciata anche la data del 2020 che avrà il suo culmine domenica 13 settembre.