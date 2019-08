In viale Ceccarini giochi di luci per San Lorenzo

Comincerà a disegnare geometrie e architetture di luce sabato sera, nella notte di San Lorenzo, l’allestimento luminoso installato in viale Ceccarini per festeggiare il Ferragosto 2019.

A partire dal crepuscolo fino a notte fonda fasci di luce e colore trasformeranno il viale in un palcoscenico immaginario che conduce al mare e alla grande arena di DEEJAY On Stage.

“Non si tratta di una semplice illuminazione architetturale, bensì di una vera e propria performance illuminotecnica dove luce e musica vanno assieme”. Così descrive l’installazione Antonio Rinaldi, scenografo, light designer – in forze allo Spazio Tondelli – e curatore dell’allestimento insieme all’apporto tecnico di Croma srl, azienda specializzata in service audio, luci e video per eventi.

Sono 12 le teste mobili e 8 gli illuminatori led gli strumenti che permetteranno questi giochi di luci, fondendosi con la colonna sonora pensata per l’occasione da Giaga Robot, il deejay e producer riccionese già protagonista con i suoi live set di Light my fire e Riccione Ice Carpet.

Lo show di luci, in scena in viale Ceccarini fino alla fine del mese di agosto, è un progetto che congiunge idealmente anche le due mostre allestite a Villa Franceschi e Villa Mussolini protagoniste di Un’estate con te.