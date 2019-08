In tanti alla marcia contro lo sfruttamento

Cartelli, slogan contro il razzismo, l’invito forte a restare umani. Sono state circa 300 le persone che in serata hanno preso parte a “dalle radici alle stelle’ la marcia per i diritti umani e contro lo sfruttamento. Un pensiero particolare è stato rivolto a Bafodè, Ebere e Romanus (morti lo scorso anno nel foggiano), ma passati per Rimini nel loro viaggio alla ricerca di speranza.

Il corteo è partito da piazzale Fellini per attraversare un tratto di lungomare e provare a sensibilizzare le persone, turisti e operatori economici, sul valore del lavoro dignitoso da garantire a tutti e per ricordare che, insieme, un altro mondo è possibile. Fianco a fianco hanno camminato persone con storie, culture, religioni diverse ma uniti per dire no alla sfruttamento che minaccia la libertà e la dignità soprattutto delle persone più fragili.

Alla marcia hanno aderito tante associazioni del riminese.

ADL Cobas Emilia Romagna

ANPI Forlì – Cesena

ANOLF Rimini

ARCI Rimini

Ass. Arcobaleno

Casa Don Andrea Gallo #perlautonomia

Casa Madiba Network

CGIL Cesena

CGIL Rimini

Ciclofficina Rimini

Cooperativa Cento Fiori

Cooperativa Eucrante

Cooperativa Madonna della Carità

Cooperativa Millepiedi

Coordinamento Democrazia Costituzionale Rimini

Emergency gruppo di Forlì

Federconsumatori Forlì

Federconsumatori Rimini

Fridays For Future – Rimini

Grotta Rossa SPA

Humus Festival

Libertà e Giustizia

Manifesto contro l’odio e l’ignoranza

Mani Tese

Messaggi dal Mondo

Non Una Di Meno – Rimini

Pacha Mama

Pride OFF

Romagna Migrante Cesena

Terre Solidali Sociale

Vite in Transito