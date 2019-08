Il 7 settembre le premiazioni del concorso fotografico dell'Estate "il Mare"

Si avvicina il momento delle premiazioni per il concorso fotografico dell’Estate “il Mare”, organizzato dalla Sub Riccione in ricordo di Mario Deriu.

Oltre seicento le fotografie arrivate, un numero di partecipanti inaspettato. Per la giuria, composta da cinque fotografi professionisti, è arrivato il momento di selezionare finalisti e vincitori.

Sabato 7 settembre alle ore 18:00, presso la sede della Sub Riccione (sezione Sub della Polisportiva Comunale), in viale Torino, 7, tutte le foto finaliste verranno proiettate su grande schermo. Durante la serata verranno consegnati i premi ai sedici vincitori (otto per sezione). Condurrà l’evento Alessia Canducci.