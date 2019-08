Giostraia muore al luna park di Miramare

Sono da accertare le cause del decesso di una giostraia di 39 anni (non un uomo, come inizialmente riportato) che questa mattina ha perso la vita al luna park di Rimini, sul lungomare di Miramare davanti all’ex colonia Bolognese. Secondo le prime ricostruzioni la donna è caduta da una scala sbattendo violentemente il capo. I familiari hanno subito chiamato i soccorsi: il personale del 118 ha provato a rianimarla ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche la Polizia che indaga sulla dinamica della tragedia.