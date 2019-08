Finto tecnico dell'acqua raggira un'anziana, spariti soldi e oro

“Signora, sono un tecnico dell’acqua. Metta tutto quello che ha di valore nel frigorifero perché c’è una perdita di acqua radioattiva”. E’ con questa scusa che un uomo tra i 40 e i 50 anni, italiano, che indossava un gilet giallo, è riuscito a truffare un’anziana che vive sola portandole via contanti e oro per un valore di oltre mille euro. E’ successo nella tarda mattinata di oggi a Santarcangelo, in via Roveto.

L’80enne ha sentito suonare al campanello, ha aperto la porta e si è fidata di quell’uomo che ha detto di essere un tecnico dell’acqua. Una volta dentro casa, il truffatore ha ingannato l’anziana, consigliandole di proteggere gli oggetti di valore e i soldi che aveva in casa da una possibile perdita di acqua radioattiva. Poi, ha invitato la donna ad aspettare la fine dei lavori all’interno di una stanza: “Mi raccomando, non esca prima di mezz’ora, potrebbe essere pericoloso”. L’ha raggirata così il finto operaio, che nel frattempo ha agito indisturbato, arraffando oro e contanti lasciati dalla pensionata nel frigo, per poi fuggire.

Quando la vittima è uscita dalla stanza dopo mezz’ora ha notato che il tecnico era sparito e insieme a lui anche l’oro e i contanti. Così, in preda alla disperazione, ha avvertito la nipote che ha subito dato l’allarme ai carabinieri della Stazione di Santarcangelo. Ma ormai era troppo tardi.