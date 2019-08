Filmano il raid vandalico e lo pubblicano su Instagram, "salvati" dai genitori

Si sono dati appuntamento sulla spiaggia di notte, poi un po’ per noia un po’ per gioco hanno ribaltato lettini e rotto ombrelloni. Una bravata che hanno ben pensato di riprendere con gli smartphone e poi di pubblicare sui social per farsi grandi agli occhi di amici e, magari, anche di qualche ragazza. Un gruppetto di giovani, quattro o cinque in tutto, alcuni maggiorenni altri minorenni, tutti di Bellaria Igea Marina, hanno rischiato di essere denunciati per danneggiamento in concorso. Già, perché le “stories” incriminate, pubblicate su Instagram, hanno avuto centinaia di visualizzazioni e, in qualche modo, sono arrivate anche tra le mani del titolare dello stabilimento bellariese danneggiato, deciso a denunciare gli autori del raid vandalico.

Ma a questo punto sono entrati in scena i genitori dei giovani che, avvertiti di quanto combinato dai loro figli, dopo una sonora ramanzina, si sono presentati dal bagnino per porgergli le loro scuse e si sono offerti di ripagare tutti i danni. Il titolare dello stabilimento ha apprezzato il gesto e deciso di chiudere la questione senza sporgere denuncia ai carabinieri.