Fermata coppia di coniugi in camper. Erano ricercati in Perù

Erano ricercati in Perù ma stavano trascorrendo qualche giorno in camper a Rimini nell’area di sosta di via Ortigara in Darsena. Fermati per un controllo dalla Polizia, è emersa nei loro confronti una segnalazione di ricerca in campo internazionale inserita da INTERPOL per arresto provvisorio a fini estradizionali verso il Perù. La coppia ha subito una condanna definitiva per furto aggravato. I due coniugi sono stati accompagnati in Questura e poi, dopo le procedure di rito, trasportati presso la Casa Circondariale di Rimini a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Bologna che deciderà in merito alla richiesta dello Stato del Perù.