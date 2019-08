E' fuori pericolo l'imam investito in via Graziani

Resta ricoverato in medicina d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena ma è fuori pericolo il presidente del centro islamico di Borgo Marina Omar Faruk, il 49enne investito ieri pomeriggio mentre attraversava sulle strisce in via Graziani a Rimini. Alla guida dell’auto c’era il consigliere comunale della Lega Carlo Grotti, che ha parlato di una fatalità. “L’ho visto all’ultimo e ho cercato di frenare”, ci ha spiegato Grotti specificando che la sua Jeep viaggiava a velocità moderata. Il consigliere, negativo all’etilometro, ha subito manifestato l’intenzione di andare a far visita a Faruk in ospedale.